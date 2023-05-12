В Воронеже и области уменьшилось количество жителей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

По оценке Воронежстата, в столице Черноземья и регионе в целом в 2022-м году сократилось количество жителей. На 1 января 2023 года численность постоянного населения области составила 2,285 млн человек, что на 17,3 тыс человек (или на 0,8%) ниже численности населения на начало 2022 года.

В городской местности проживало 1,565 млн человек (68,5%), а в сельской – 719,5 тыс человек (31,5%). Численность постоянного населения Воронежа на начало 2023-го составила 1,05 млн человек. За год количество жителей областного центра сократилась на 5,4 тыс человек (или на 0,5%).

Прирост жителей по сравнению с предыдущим годом произошел только в трех районах: в Рамонском (на 2,2%), Новоусманском (на 1,7%) и Хохольском (на 0,8%). Во всех остальных зафиксировано снижение численности населения. При этом наибольшее уменьшение произошло в Терновском (на 2,5%) и Кантемировском (на 2,4%) районах, а также в Борисоглебске (на 2,4%).