В Воронежской области ужесточат наказание за нарушение запрета использования дронов

Фото Олега Адамовича Фото: из архива «КП»

На заседании оперативного штаба Воронежской области по вопросам СВО приняли решение ужесточить наказание нарушителям запрета на использование беспилотных летательных объектов. Напомним, распоряжением губернатора запрещено использование БПЛА без специального разрешения. Однако, по мнению главы региона, сложившаяся ситуация требует принятия более жестких мер.

- Поэтому поручил разработать поправки в региональное законодательство. Это большие штрафы за нарушение запрета по использованию гражданских и коммерческих беспилотников, если они подняты в воздух и на это нет соответствующего согласования властей, - сообщил Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Глава региона также напомнил, что спецслужбы будут применять к таким БПЛА жесткие меры безопасности, включая их полное уничтожение.