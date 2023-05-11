В Воронеже изменят путь двух автобусов

Маршрут автобусов изменят с 15 мая. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В мэрии приняли решение об изменении маршрута двух автобусов. Причины при этом разные.

Автобус № 19 с 15 мая будет ездить из Тенистого до остановки «ул. Морозова». Маршрут, таким образом, продлится. Сделают это для того, чтобы компенсировать отсутствие переставших ездить автобусов № 71 (с перевозчиком расторгли контракт). Полностью измененный путь маршрута № 19 можно увидеть здесь.

А вот автобусы № 32 «ул. Перхоровича – ул. Тверская» будут следовать через Чернавский мост, а не через Северный. Их маршрут изменят временно – для улучшения обслуживания пассажиров в летний период с 15 мая по 1 сентября. Полный новый путь 32-х можно увидеть здесь.