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НовостиОбщество11 мая 2023 11:09

В Воронеже изменят путь двух автобусов

Это сделают для компенсации переставшего ездить маршрута № 71 и для лучшего обслуживания пассажиров в летний период
Юрий КОЗЛОВ
Маршрут автобусов изменят с 15 мая.

Маршрут автобусов изменят с 15 мая.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В мэрии приняли решение об изменении маршрута двух автобусов. Причины при этом разные.

Автобус № 19 с 15 мая будет ездить из Тенистого до остановки «ул. Морозова». Маршрут, таким образом, продлится. Сделают это для того, чтобы компенсировать отсутствие переставших ездить автобусов № 71 (с перевозчиком расторгли контракт). Полностью измененный путь маршрута № 19 можно увидеть здесь.

А вот автобусы № 32 «ул. Перхоровича – ул. Тверская» будут следовать через Чернавский мост, а не через Северный. Их маршрут изменят временно – для улучшения обслуживания пассажиров в летний период с 15 мая по 1 сентября. Полный новый путь 32-х можно увидеть здесь.