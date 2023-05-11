Больше 22 километров дороги в Воронежской области обновят новым методом холодной регенерации

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронежской области стартовал ремонт дорог. Так, идут работы на участке автодороги М «Дон» – Бобров – Таловая – Новохопёрск (с 42,4 по 48,5 км) на территории Бобровского района. В рамках нацпроекта дорога получит полное обновление методом холодной регенерации. Он состоит в том, что дорожное основание укрепляется за счёт смешивания повреждённых слоёв покрытия и основания дорожной одежды. На него затем укладывается два слоя асфальта – выравнивающий и верхний. После этого дорожники укрепят обочины и нанесут горизонтальную дорожную разметку.

Всего по планам в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют четыре участка этой автодороги в Бобровском и Таловском районах общей протяжённостью чуть более 22 км.