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НовостиОбщество10 мая 2023 14:32

Желтый уровень угрозы объявили в Воронежской области

Причина этому - четвертый класс пожарной опасности
Алексей СЕРГУНИН
Период предупреждения о высоком уровне пожарной опасности начинается с 18:00 среды, 10 мая, и продлится до 6:00 пятницы, 12 мая.

Период предупреждения о высоком уровне пожарной опасности начинается с 18:00 среды, 10 мая, и продлится до 6:00 пятницы, 12 мая.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным Гидрометцентра, в Воронежской области на фоне отсутствия дождей установился местами четвертый класс пожарной опасности. По последним данным, период предупреждения о высоком уровне пожарной опасности начинается с 18:00 среды, 10 мая, и продлится до 6:00 пятницы, 12 мая.

Существует вероятность, что угроза пожаров сохранится и после объявленного сегодня срока. Отметим, что четвертый класс означает высокую степень пожарной опасности. Выше только чрезвычайный уровень.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, с 5 по 6 мая в Воронежской области объявляли желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра.