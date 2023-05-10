Светлана Аплачкина из Воронежской области выиграла этап соревновательной серии ВФЛА «Королева спорта»

Светлана Аплачкина. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Соревнования прошли на московском стадионе «Салют Гераклион» в рамках Кубка России.

- Светлана Аплачкина первой пришла к финишу с результатом 2:41.92, - рассказал главный тренер сборной команды Воронежской области по легкой атлетике Андрей Бабкин. – С этим результатом Светлана возглавила топ-лист европейского сезона, установив личный рекорд и рекорд стадиона «Салют Гераклион». Юлия Попова из Волгоградской области финишировала второй – 2:45.27. Тройку лучших замкнула Нигина Тухтаева (Санкт-Петербург) – 2:45.60.

По результатам пяти лучших соревнований из серии «Королева спорта» будут отобраны сильнейшие спортсмены России для участия в финале, который пройдут в Екатеринбурге с 17 по 19 августа. Очередной этап серии состоится в Сочи 23 - 25 мая в рамках командного чемпионата России.