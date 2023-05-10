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НовостиПроисшествия10 мая 2023 11:15

В Воронеже судят директора охранной фирмы за то, что не доплатил сотруднику 255 тыс рублей зарплаты

После вмешательства следователей руководитель выплатил долг и компенсацию работнику
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежские следователи передали в суд уголовное дело 67-летнего генерального директора охранной организации, которого обвиняют в невыплате заработной платы.

С конца мая 2019 года по начало апреля 2022 года гендиректор частной охранной организации не доплатил зарплату работнику фирмы на общую сумму более 255 тысяч рублей.

- На предварительном следствии обвиняемый признал вину, возместил задолженность по зарплате и компенсацию морального вреда потерпевшему в полном объеме, - рассказал руководитель следственного отдела по Ленинскому району Воронежа регионального следственного управления СК России Артем Матвеев.