Под Воронежем автоледи на «Вортекс Тинго» столкнулась с двумя «Рено Логан»

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Сотрудники полиции разбираются в причинах аварии с пострадавшим в Каменском районе Воронежской области, которая случилась 9 мая.

Около 17.05 на 135-м километре автодороги «Воронеж-Луганск» 38-летняя автоледи на «Вортекс Тинго», по предварительным данным полиции, не справилась с управлением, выехала на обочину и столкнулась с двумя автомобилями «Рено Логан».

В результате ДТП 25-летний пассажир одного из «Рено» получил травмы, его доставили в больницу.

За прошедшие сутки в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 77 ДТП, в них пострадали два человека и один погиб.