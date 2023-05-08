Под Воронежем в братской могиле упокоились останки 66 бойцов Красной Армии

Фото со страницы поискового отряда "Патриот" в соцсети "Вконтакте" Фото: Предоставлено

5 мая в селе Чистая Поляна Рамонского района Воронежской области прошло торжественное захоронение останков воинов Красной Армии, которые поисковики из отрядов «Патриот», «Бриг», «Дружина» и «Дон» обнаружили на территории Семилукского и Рамонского районов. Останки 66 бойцов упокоились в Братской Могиле №400.

- Нашим отрядом переданы для захоронения останки 29 военнослужащих РККА, - рассказали в поисковом отряде «Патриот». - Из них, останки двадцати пяти защитников Отечества обнаружены в Семилукском районе, останки четырех - в Рамонском.

По расшифрованному вкладышу смертного медальона поисковики из «Патриота» смогли установить имена троих военнослужащих:

1. Красноармеец Титов Евгений Степанович, 1918 г.р., Куйбышевская область, Подбельский район, д. Красные Ключи;

2. Старший сержант Ларионов Павел Прокопьевич, 1914 г.р.. Призван в ряды РККА ГВК г. Иркутска;

3. Гвардии младший сержант Авраменко Дмитрий Степанович 1922 г.р. Украинская ССР, Полтавская область, Золотоношский район.

С останками Павла Ларионова обнаружили две капсулы солдатского медальона с вкладышами. Оба расшифовали. Вкладыши содержали фамилию, имя и отчество брата Павла Прокопьевича – Ларионов Николай Прокопьевич, дату – 27.07.1942 (по версии поисковиков – дата гибели брата). Также были указаны адреса проживания Ларионова Павла Прокопьевича и/или Ларионова Николая Прокопьевича, а также адрес проживания их сестры (М(Н)итовская Татьяна Прокопьевна) в городах Иркутск и Красноярск. Вот эти адреса:

1) г. Иркутск, ул. 3-го июля, д. 20, кв. 3;

2) г. Красноярск, ул. Лебедева, д. 73, кв. 14.

- Родственники Титова Е.С. найдены. Пенал и вкладыш смертного медальона мы передали. Поиски родных остальных солдат продолжаются, - добавили поисковики.