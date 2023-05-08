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НовостиПроисшествия7 мая 2023 22:14

Воронежская прокуратура взяла под контроль проверку по факту ДТП, в котором пострадали 10 человек

Пятерых госпитализировали
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

Сотрудники прокуратуры взяли под контроль ход проверки по факту резонансной аварии, которая произошла в Воронеже вечером 7 мая. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, около 19.15 на улице 9 Января маршрутный автобус №60 врезался в припаркованный грузовой автомобиль. Пострадали 10 человек, пятерых госпитализировали.

- По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия. Ход проверки взят на контроль прокуратурой Коминтерновского района. При выявлении нарушений в сфере организации пассажирских перевозок будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Проверку проводят также сотрудники следственного управления СК России по Воронежской области.