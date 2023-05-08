В Воронеже следователи начали проверку по факту ДТП с маршруткой, в котором пострадали 10 человек

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Воронежские следователи начали доследственную проверку после резонансной аварии с маршруткой, в которой пострадали 10 человек, пятерым из которых потребовалась госпитализация. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, авария произошла вечером 7 мая на улице 9 Января. Около 19.15 водитель маршрутки №60, по предварительным данным полиции, не справился с управлением и врезался в припаркованную фуру "ДАФ".

В рамках процессуальной проверки будут опрошены водитель автобуса, пострадавшие пассажиры, очевидцы, назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинские для установления степени тяжести вреда здоровью, будет истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке, выполнены иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - рассказал руководитель следственного отдела по Коминтерновскому району Воронежа регионального управления СК России Юрий Абуладзе.