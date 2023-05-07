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НовостиПроисшествия7 мая 2023 19:54

В столкновении автобуса и фуры в Воронеже пострадали 10 человек

Пятерых положили в больницу
Ирина КАЗАНИНА
Страница сообщества "Мой и твой Воронеж" в "ВК"

Страница сообщества "Мой и твой Воронеж" в "ВК"

В воскресенье, 6 мая, в Воронеже на улице 9 Января произошла серьёзная авария. Автобус ПАЗ, следовавший по маршруту №60, врезался в припаркованную фуру.

- По предварительным данным погибших нет, госпитализация потребовалась пятерым пассажирам. Желаю им скорейшего выздоровления! – написал в телеграм-канале мэр Воронежа Вадим Кстенин.

По заверению главы города, оказание помощи пострадавшим пассажирам маршрутки взял под личный контроль руководитель регионального департамента здравоохранения.

Обстоятельства ДТП и причины предстоит выяснить полиции. К проверке подключились и сотрудники городского управления транспорта, которые сразу после ЧП выехали на место.

Мэр поручил чиновникам провести проверку перевозчика. В случае подтверждения вины водителя, в транспортной компании проанализируют квалификацию персонала предприятия, своевременность и качество инструктажей. А, если окажется, что нарушения носят системный характер, перевозчик рискует лишиться контракта и попасть на карандаш к надзорным органам.