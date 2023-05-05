Воронежский бизнесмен лишился 50 тысяч при покупке автобокса

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронеже 41-летний бизнесмен, готовясь к летнему сезону, решил приобрести автобокс. Он нашел на сайте бесплатных объявлений подходящий вариант и связался с продавцом. Тот который указал адрес проживания и сотовый телефон.

- Мужчины договорились, что после стопроцентной оплаты на счет, продавец отправит товар из Новгородской области в Воронежскую путем транспортной компании, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области. - Но, после перевода денег продавец перестал выходить на связь.

Размер потери составил 50 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества и начали поиск преступника.