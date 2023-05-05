Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 мая 2023 12:04

Воронежский бизнесмен лишился 50 тысяч при покупке автобокса

Мужчину обманул мошенник с сайта бесплатных объявлений
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

В Воронеже 41-летний бизнесмен, готовясь к летнему сезону, решил приобрести автобокс. Он нашел на сайте бесплатных объявлений подходящий вариант и связался с продавцом. Тот который указал адрес проживания и сотовый телефон.

- Мужчины договорились, что после стопроцентной оплаты на счет, продавец отправит товар из Новгородской области в Воронежскую путем транспортной компании, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области. - Но, после перевода денег продавец перестал выходить на связь.

Размер потери составил 50 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества и начали поиск преступника.