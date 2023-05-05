На воронежской телебашне в День Победы появятся праздничные салюты

Телебашня засияет праздничной подсветкой поздними вечерами 7 и 9 мая. Фото: Воронежский ОРТПЦ.

На воронежской телебашне включат праздничную иллюминацию на День радио, который отмечают 7 мая, и, конечно, на День Победы.

7 мая на телебашне включат подсветку с неоновыми цветами и переливами, походящими на радиоволны.

9 мая включат праздничную открытку. В иллюминации будет много залпов салютов. Георгиевскую ленту будет сменять Вечный огонь. На телебашне также появятся абрисы знаменитых фотографий – «Комбат» и «Знамя Победы над Рейхстагом».

Праздничные подсветки можно будет увидеть с 21.00 до 23.00.