Воронежские волонтеры вылечили и выпустили на волю краснокнижного змееяда

Фото Центра "Наша природа" Фото: Предоставлено

В прошлом году к воронежским волонтерам в Центра охраны животных «Наша природа» поступил редкий дневной хищник — змееяд. Скорее всего, краснокнижная птица попала в ДТП на трассе Острогожск – Репьёвка. У хищника диагностировали травму крыла, киля и смещение рёберных дуг.

Зоологи рассказали, что довольно часто травмы крыла приводят к непоправимым последствиям и птица, даже полностью пролеченная, не может вернуться в естественную среду. Но ветеринарное обследование змееяда дало надежду: возможно, он станет приятным исключением. Ну и, конечно, забота и любовь волонтеров сотворили чудо – змееяд смог снова летать.

- 2 мая окрепшего и здорового хищника выпустили в Подгоренском районе — в пойме реки Дон, - поделились радостью сотрудники Центра. - Место не просто живописное — в нём обитает большое количество рептилий, которые входят в рацион змееяда.

В выпуске участвовали директор Центра «Наша природа» Елена Шерстяных и зоотехник Юлия Истомина, а также заместитель начальника отдела государственного охотничьего надзора и охраны объектов животного мира Управления лесного хозяйства области Алексей Куприянов и главный специалист-эксперт отдела государственного экологического надзора по области, государственный инспектор РФ в области охраны окружающей Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Татьяна Шестопалова. Такое количество наблюдателей было необходимо, оскольку птица охраняется законом.

Перед выпуском змееяда окольцевали, чтобы, при возможности, отслеживать его судьбу.