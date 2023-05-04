Три автобусных маршрута изменят в Воронеже

Остановка «Больница Электроника» на ул. Минская включена в схемы маршрутов №№ 12 и 72. Фото: Юрий КОЗЛОВ

На летний период в Воронеже на маршрутах №№ 32 и 52 станет меньше на два автобуса. Такое решение было принято вовремя заседания Комиссии по изменению маршрутов городской администрации, о чем сообщает сообщество «Город и транспорт» в VK. Впрочем, фактическое количество автобусов не изменится.

Вот перечень остальных изменений:

- На маршруте № 32 исчезнет заезд к ВГУ (автобус буде сразу поворачивать к «Спартаку») и на три месяца до 1 сентября трасса будет перенесена с Северного на Чернавский мост.

- Маршрут № 44 будет продлен до конечной остановки «Гринн-парк» рядом с магазином «Перекресток».

- На летний период маршрут № 19 будет продлен до конечной остановки «ул. Морозова».

- Запланировано открытие сезонного маршрута С70 «микрорайон 1 Мая - санаторий им. Горького».

- Остановка «проспект Труда» (Аптека) для маршрутов 8, 58, 60, 76, С76 в сторону центра перенесена за поворот, к дому № 159 по пр. Труда.

- Официально определена остановка «Чуйская» в Тенистом.

- Остановка на 9 Января между общежитием и микрорайоном «Новый» включена в схемы маршрутов и будет временно называться «ул. 9 января, дом 304Б».

- Остановка «Больница Электроника» на ул. Минская включена в схемы маршрутов №№ 12 и 72.