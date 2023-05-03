Житель города Борисоглебск Воронежской области пытается заставить администрацию отремонтировать тротуар через суд

Житель Борисоглебска после обращения в прокуратуру по поводу ремонта тротуара подал иск в суд. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В Борисоглебский городской суд поступил иск местного жителя. Суть его в том, что мужчина пытается добиться от администрации ремонта тротуара на улице Матросовской. Его «достали» ямы, выбоины и впадины.

Сначала неравнодушный житель Борисоглебска обратился в межрайонную прокуратуру. Ее работники провели проверку. Во время нее они убедились, что жалоба на состояние тротуара обоснована. И направили в администрацию Борисоглебска представление об устранении нарушений. Чиновники на него никак не отреагировали.

В конце ноября 2022 года мужчина отправил письмо о бедственном состоянии тротуара на почту местной мэрии. Ответа он не получил. А вот на его обращение в конце декабря 2022 года отреагировали. Сообщили, что его направят на рассмотрение постоянной комиссии Борисоглебской городской Думы по градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Так и не дождавшись от сотрудников администрации конкретных действий, мужчина обратился в суд. В своем иске он просит возложить обязанность на мэрию Борисоглебска устранить все просадки, выбоины и иные повреждения на тротуаре на улице Матросовской.