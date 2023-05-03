В центре Воронежа 6 мая из-за репетиции парада Победы перекроют движение

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

6 мая в 10.00 в Воронеже начнется традиционная репетиция Парада Победы. Как сообщает мэрия, из-за этого временно скорректируют схему организации дорожного движения в центре города.

В частности, с 18.00 5 мая до 14.00 6 мая запретят парковку на участках улиц Плехановской (от Пушкинской до Университетской площади), Кирова (от улицы 20-летия Октября до улицы Платонова), Платонова (от улицы Кирова до Университетской площади), площади Ленина, улице Кардашова, Театральном проезде, Университетской площади, улице Красноармейской (от улицы Кирова до Пушкинской и от улицы Кирова до дома № 19 по улице Красноармейской), проезде от улицы Платонова к дому 36 по улице Орджоникидзе, Пушкинской (от проспекта Революции до улицы Куцыгина).

А с 6.30 до 14.00 6 мая закроют движение на участках улиц Плехановской (от Пушкинской до улицы Орджоникидзе), Кирова (от улицы 20-летия Октября до улицы Платонова), площади Ленина, Театральном проезде, проспекте Революции (от улицы Карла Маркса до площади Ленина), улицах Кардашова, Красноармейской (от улицы Кирова до улицы Пушкинской и от улицы Кирова до дома № 19 по улице Красноармейской), Пушкинской (от проспекта Революции до улицы Куцыгина), а также при проезде от улицы Платонова к дому 36 по улице Орджоникидзе.

В течение этого отрезка времени скорректируют движение автобусов, следующих через центр города:

№ 1КВ с проспекта Революции по улицам Пушкинской, 20-летия Октября далее по маршруту;

№1КС с улицы 20-летия Октября по улицам Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции далее по маршруту;

№№3,50,51,89 с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции далее по маршрутам и в обратном направлении с проспекта Революции по улицам Пушкинской, 20-летия Октября, Моисеева далее по маршрутам;

№ 5А с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Кольцовской, Плехановской далее по маршруту и в обратном направлении с улицы Плехановской по улицам Кольцовской, 20-летия Октября, Краснознаменной далее по маршруту;

№№ 8, 90, 97 с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина далее по маршрутам и в обратном направлении с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Плехановской далее по маршрутам;

№ 9КА с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Плехановской далее по маршруту;

№ 9КС с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции далее по маршруту;

№№ 13, 20, 52 с улицы Ворошилова по улицам Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина далее по маршрутам и в обратном направлении с проспекта Революции по улицам Пушкинской, ул. 20-летия Октября, Ворошилова далее по маршрутам;

№ 21 с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина далее по маршруту и в обратном направлении с проспекта Революции по улицам Пушкинской, ул. 20-летия Октября, ул. Моисеева далее по маршруту;

№ 27 с улицы Ворошилова по улицам Фридриха Энгельса, Плехановской далее по маршруту и в обратном направлении с улицы Плехановской по улицам Пушкинской, 20-летия Октября, Ворошилова далее по маршруту;

№ 29 с улицы 20-летия Октября по улицам Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции далее по маршруту и в обратном направлении с проспекта Революции по улицам Пушкинской, 20-летия Октября далее по маршруту;

№№ 25, 35 с улицы 20-летия Октября по улицам Фридриха Энгельса, Плехановской далее по маршрутам и в обратном направлении с улицы Плехановской по улицам Пушкинской, 20-летия Октября далее по маршрутам;

№ 32 с улицы Плехановской по улицы Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции далее по маршруту и в обратном направлении с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Плехановской далее по маршруту;

№№ 37, 49М с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Фридриха Энгельса, Плехановской далее по маршрутам и в обратном направлении с улицы Плехановской по улицам Пушкинской, 20-летия Октября, Моисеева далее по маршрутам;

№№ 48, 86 с улицы 20-летия Октября по улицам Фридриха Энгельса, Средне-Московской, Пушкинской и в обратном направлении с улицы Пушкинской по улице 20-летия Октября далее по маршрутам;

№ 49 с улицы 20-летия Октября по улицам Фридриха Энгельса, Плехановской далее по маршруту и в обратном направлении с улицы Плехановской по улицам Кольцовской, 20-летия Октября далее по маршруту;

№ 59 с проспекта Революции по улицам Пушкинской и в обратном направлении с улицы Пушкинской по улицам Плехановской, Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина далее по маршруту;

№ 69 с проспекта Революции по улице Пушкинской и в обратном направлении с улицы Пушкинской по улицам Плехановской, Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции далее по маршруту;

№№ 70, 88 с улицы Ворошилова по улицам Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции далее по маршрутам и в обратном направлении с проспект Революции по улицам Пушкинской, 20-летия Октября, Ворошилова далее по маршрутам;

№ 80 с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Кольцовской, Плехановской далее по маршруту.

Также в это время приостановят движение троллейбусов № 7 и № 99.