Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 мая 2023 12:39

В Воронеже не утвердили двукратное повышение тарифа на проезд в пригородной электричке

Перевозчик хотел заложить в тариф дополнительные 252 миллиона
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

В прошлом году перевозчик, обслуживающий пригородные железнодорожные маршруты, заявил в тарифное управление о желании значительно повысить стоимость проезда. В частности он предложил включить в тариф дополнительно 252 миллиона рублей. В случае утверждения такого тарифа стоимость проезда за километр выросла бы с 2,50 рубля до 4,12 рубля. Например, билет из Воронежа до популярного места отдыха горожан Дубовки, стоил бы 62 рубля вместо 37 рублей.

- Мы с предоставленными расчетами не согласились, посчитав эту сумму необоснованной, - рассказал руководитель департамента по регулированию тарифов Воронежской области Евгений Бажанов. – Компания попыталась оспорить наше решение в суде, но проиграла.