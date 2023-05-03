В Воронеже не утвердили двукратное повышение тарифа на проезд в пригородной электричке

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В прошлом году перевозчик, обслуживающий пригородные железнодорожные маршруты, заявил в тарифное управление о желании значительно повысить стоимость проезда. В частности он предложил включить в тариф дополнительно 252 миллиона рублей. В случае утверждения такого тарифа стоимость проезда за километр выросла бы с 2,50 рубля до 4,12 рубля. Например, билет из Воронежа до популярного места отдыха горожан Дубовки, стоил бы 62 рубля вместо 37 рублей.

- Мы с предоставленными расчетами не согласились, посчитав эту сумму необоснованной, - рассказал руководитель департамента по регулированию тарифов Воронежской области Евгений Бажанов. – Компания попыталась оспорить наше решение в суде, но проиграла.