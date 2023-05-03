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НовостиОбщество3 мая 2023 10:51

У воронежского Благовещенского собора откроется благотворительная ярмарка

На площади у храма представят предметы рукоделия, домашнюю выпечку, изделия народных промыслов
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

4 мая на площади у Благовещенского кафедрального собора откроется ежегодная благотворительная ярмарка, которая проводится в честь Дня православной матушки, который празднуется в неделю святых жен-мироносиц.

На ярмарке супруги священнослужителей Воронежской, Россошанской и Борисоглебской епархий Воронежской митрополии предложат посетителям предметы рукоделия, домашнюю выпечку и кулинарию, товары для дома и семьи, изделия народных промыслов. Вырученные средства направят на благотворительность.

Ярмарка откроется примерно в 9.15 - после окончания Божественной литургии, которая начнется в Благовещенском соборе в 8.00.

Вход свободный, 0+