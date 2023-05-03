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НовостиОбщество3 мая 2023 7:49

В Воронеже закрыли движение на участке транспортного кольца на проспекте Патриотов, где произошел прорыв водовода

Ограничения продлятся до момента устранения коммунальной аварии
Ярослав ИВАНОВ
схема мэрии Воронежа

схема мэрии Воронежа

Мэрия Воронежа сообщила о перекрытии движения на участке транспортного кольца на проспекте Патриотов, где произошел прорыв водовода.

Закрыли движение автотранспорта на участке в районе зданий №11а/1 и 11а/2 на проспекте Патриотов. На проезжей части сейчас работают коммунальщики, занимающиеся устранением прорыва.

О возобновлении движения в указанном районе власти сообщат дополнительно.

Как сообщал ранее сайт VRN.KP.RU, рабочие РВК-Воронеж рыли котлован всю ночь, устранить аварию мешает глубина залегания трубы и вода, собравшаяся в яме. Пока жителям в зоне прорыва организовали подвоз технической воды.