В Воронеже закрыли движение на участке транспортного кольца на проспекте Патриотов, где произошел прорыв водовода

схема мэрии Воронежа

Мэрия Воронежа сообщила о перекрытии движения на участке транспортного кольца на проспекте Патриотов, где произошел прорыв водовода.

Закрыли движение автотранспорта на участке в районе зданий №11а/1 и 11а/2 на проспекте Патриотов. На проезжей части сейчас работают коммунальщики, занимающиеся устранением прорыва.

О возобновлении движения в указанном районе власти сообщат дополнительно.

Как сообщал ранее сайт VRN.KP.RU, рабочие РВК-Воронеж рыли котлован всю ночь, устранить аварию мешает глубина залегания трубы и вода, собравшаяся в яме. Пока жителям в зоне прорыва организовали подвоз технической воды.