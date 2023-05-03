В Воронеже на пожаре в пятиэтажке нашли тело 75-летней женщины

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

2 мая на пожаре в пятиэтажке в Советском районе обнаружили тело пенсионерки.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 16.59. Пожар произошел в доме на ул. Домостроителей, 5. Его ликвидировали в 17.13 силами трех пожарных расчетов. В двухкомнатной квартире повреждена огнем кухня. На месте обнаружили тело 75-летней женщины, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области. - Специалисты выясняют причины возгорания.

При ЧП звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101», телефону доверия ГУ МЧС по Воронежской области 277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.