В Воронежской области выделили земли в 19 гектаров для организации производства сжиженного газа

В Острогожском районе планируют организовать еще одно производство сжиженного газа. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В правительстве Воронежской области приняли решение выделить 19,2 гектаров в Острогожском районе для организации производства сжиженного газа. Это два земельных участка. Один площадью 14 гектаров, второй – 5,2 га. Оба перевели из категории с сельскохозяйственных в земли, предназначенные для использования в промышленности. На них возведут комплекс по производству сжиженного природного газа, а также построят подъездные пути к нему. Соответствующее постановление подписал и.о. губернатора Воронежской области Виталий Шабалатов.

Вероятно, выделение площадки стало логичным предложением встречи губернатора Александра Гусева с председателем совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексеем Кахидзе, состоявшейся в ноябре 2022 года. Тогда представители регионального правительства и компании договорились развивать использование сжиженного газа. А также активизировать переход на такое топливо общественного транспорта, автомобилей и коммунальной техники.