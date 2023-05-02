В район под Воронежем привезли уникальный двухполосный наплавной мост

Новый мост доставили благополучно. Фото: Денис Петров, департамент дорожной деятельности Воронежской области.

В понедельник, 1 мая, на реку Дон в Хохольском районе привезли уникальный новый двухполосный наплавной мост. Сделан он в Павловске на судоремонтном заводе. Он должен заменить старый, расположенный на дороге Воронеж-Малышево-Гремячье. Специальная комиссия обнаружила на нем множество дефектов: нарушение герметичности понтонов, повреждение металлических балок проезжей части, дефекты несущих балок.

Уникальность нового моста в том, что автотранспорт по нему сможет двигаться сразу в двух направлениях, что позволит сократить до минимума пробки перед въездом на переправу и съездом с него.

- Мы транспортировали мост две с половиной недели, - рассказал Андрей Наговицын, капитан судна, доставившего новую конструкцию. - Тяжелый груз и сильное течение ограничивали скорость, шли 1,7-3 километра в час.