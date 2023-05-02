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НовостиПроисшествия2 мая 2023 12:31

В городе Россошь Воронежской области 1 мая рухнула часть ограждения моста

Путепровод был проложен через железнодорожные пути еще в 1980 году, и с тех пор за ним должным образом не следили
Юрий КОЗЛОВ
Место аварии огородили сигнальной лентой.

Место аварии огородили сигнальной лентой.

Фото: с портала правительства Воронежской области.

В понедельник, 1 мая, ЧП случилось в Россоши. Рухнула часть ограждения металлического моста через железнодорожные пути. Дорожные бригады ООО «Россошанское ДРСУ-1» устранили аварийную ситуацию. Они демонтировали ветхие металлические конструкции, провели сварку, где это было необходимо. И оградили место, где случилось ЧП.

Рабочие, как могли, устранили последствия ЧП.

Рабочие, как могли, устранили последствия ЧП.

Фото: с портала правительства Воронежской области.

Специалисты провели обследование места обрушения. Они выяснили, что обрушение связано с постоянными нагрузками от проходящих через путепровод большегрузов. К тому мост, входящий состав автомобильной дороги по ул.50 лет СССР-ул.Мира-ул.Заводская-ул.Комбинатская-ул.Деповская-ул.Малый Лиман, был построен в 1980 году. И с тех пор его толком не ремонтировали. В конце 2022 года путепровод передали на баланс регионального департамента дорожной деятельности. После этого приняли решение о разработке проектно-сметной документации на капремонт моста.

Путепровод нуждается в капремонте.

Путепровод нуждается в капремонте.

Фото: с портала правительства Воронежской области.