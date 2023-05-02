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НовостиОбщество2 мая 2023 9:46

В Воронежской области синоптики спрогнозировали теплый, но дождливый май

Причем первая его половина будет холодной
Юрий КОЗЛОВ
Дожди дадут воронежцам передышку на трое суток.

Дожди дадут воронежцам передышку на трое суток.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Воронежские синоптики дали прогноз погоды на май. Среднемесячная температура последнего месяца весны обещает быть равна +15,9 (на 0,4 градуса больше нормы). При этом выпадет достаточно много осадков – 48 миллиметров. То есть, 90 процентов от нормы.

- В то же время нас пока ожидают только три погожих дня – с 3 по 5 мая. В выходные опять наступит похолодание. Дневная температура будет держаться в районе +10. Однако с начала следующей недели она опять будет постепенно повышаться. День Победы обещает быть прохладным – не больше +13. А вот к середине мая должна установиться привычная для этого месяца теплая погода, уже близкая к летней, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра.

Что касается ближайших суток в Воронеже, то в ночь на среду, 3 мая, при переменной облачности будет холодно – около +4. Днем на солнце иногда будут набегать тучи. Температура повысится до +17.

В четверг, 4 мая, ночью подует юго-западный ветер. Луна будет проглядывать сквозь облака при +7 градусах. Днем временами солнце могут закрывать тучи. Воздух прогреется до +19.

В ночь на пятницу, 5 мая, снова будет переменная облачность на этот раз при +8 градусах. Днем подует западный ветер, тучи закроют солнце. Столбик термометра поднимется до +17.

В субботу, 6 мая, ночью ветер изменится на северо-западный. Пойдет небольшой дождь при +7 градусах. Днем температура поднимется ненамного – всего до +11. Слабый дождь продолжится.