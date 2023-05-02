В Воронежской области синоптики спрогнозировали теплый, но дождливый май

Дожди дадут воронежцам передышку на трое суток. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Воронежские синоптики дали прогноз погоды на май. Среднемесячная температура последнего месяца весны обещает быть равна +15,9 (на 0,4 градуса больше нормы). При этом выпадет достаточно много осадков – 48 миллиметров. То есть, 90 процентов от нормы.

- В то же время нас пока ожидают только три погожих дня – с 3 по 5 мая. В выходные опять наступит похолодание. Дневная температура будет держаться в районе +10. Однако с начала следующей недели она опять будет постепенно повышаться. День Победы обещает быть прохладным – не больше +13. А вот к середине мая должна установиться привычная для этого месяца теплая погода, уже близкая к летней, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра.

Что касается ближайших суток в Воронеже, то в ночь на среду, 3 мая, при переменной облачности будет холодно – около +4. Днем на солнце иногда будут набегать тучи. Температура повысится до +17.

В четверг, 4 мая, ночью подует юго-западный ветер. Луна будет проглядывать сквозь облака при +7 градусах. Днем временами солнце могут закрывать тучи. Воздух прогреется до +19.

В ночь на пятницу, 5 мая, снова будет переменная облачность на этот раз при +8 градусах. Днем подует западный ветер, тучи закроют солнце. Столбик термометра поднимется до +17.

В субботу, 6 мая, ночью ветер изменится на северо-западный. Пойдет небольшой дождь при +7 градусах. Днем температура поднимется ненамного – всего до +11. Слабый дождь продолжится.