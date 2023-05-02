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НовостиПроисшествия2 мая 2023 8:23

Воронежец на протяжении года грабил чужой дом

Он знал, что хозяин перестал в него наведываться
Алексей СЕРГУНИН
В отделе полиции злоумышленник, который сейчас находится в изоляторе, во всем сознался.

В отделе полиции злоумышленник, который сейчас находится в изоляторе, во всем сознался.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники ОУР ОМВД России по Бобровскому району задержали ранее судимого за имущественные преступления 30-летнего местного жителя. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, подозреваемый на протяжении года воровал имущество из дома в селе Семено-Александровка. Через окно он вытащил четыре металлических кровати, газовый баллон, холодильник, газовую плиту – все это он сдал в пункт приема металлолома.

В отделе полиции злоумышленник, который сейчас находится в изоляторе, во всем сознался и пояснил, что знает хозяина дома, который перестал приезжать на свою дачу, поэтому у него-то и возник подобный план.