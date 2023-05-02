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НовостиОбщество2 мая 2023 7:54

Останки солдат РККА нашли при строительстве дороги в Воронеже

Они находились на глубине полтора метра
Алексей СЕРГУНИН
Фото со страницы поискового отряда «Патриот» в VK.

Фото со страницы поискового отряда «Патриот» в VK.

Вчера, 1 мая, во время строительства дороги на улице Шишкова были найдены человеческие кости. Об этом на своей странице в VK сообщил поисковый отряд «Патриот», представителей которого вызвали на место находки.

Как отметили поисковики, останки принадлежат двум бойцам Красной армии. Тут же были обнаружены личные вещи: медицинские ампулы, ремни и портупеи и обувь. Смертные медальоны найти не удалось.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, 8 апреля в Рамонском районе возле села Большая Верейка нашли останки двух солдат Красной Армии.