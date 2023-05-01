На трассе в Воронежской области погибла 60-летняя автомобилистка

Фото пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

В понедельник, 1 мая в 02.40 часов в Верхнемамонском районе на трассе М-4 «ДОН» 60-летняя водитель автомобиля «Митсубиси Паджеро» попала в аварию. По предварительным данным, автомобилистка, двигаясь со стороны Москвы в южном направлении, не справилась с управлением и допустила съезд в кювет, где машина опрокинулась.

В результате аварии водитель внедорожника скончалась на месте до приезда скорой помощи, а ее 50-летний пассажир получил различные травмы и был госпитализирован.

По факту аварии в полиции организовали проверку.

Всего, по данным полиции, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 62 ДТП, из них 44 в Воронеже.