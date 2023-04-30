В райцентре Воронежской области утвердили зону охраны усадьбы XIX века

В городе Острогожске утвердили зону охраны усадьбы XIX века. Об этом сообщает «Де Факто».

Границы объекта культуры регионального значения «Усадьба: особняк, службы» на улице Карла Маркса, 38 утвердили в региональном управлении по охране объектов культурного наследия. Это решение позволит проводить разрешенное строительство на территории, относящейся к этому зданию. А также проводить ее благоустройство и реконструкцию самого дома.

Усадьбу построили в конце XIX века, в 1903 году она принадлежала владельцу по фамилии Косарьков. После 1917 года здания перешли в муниципальную собственность. С 1999 года они используются Острогожским туберкулезным диспансером. Объект был принят на государственную охрану в 1994 году.