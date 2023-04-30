В Воронеже ночью горела многоэтажка в Советском районе

Пожарные справились с огнем за десять минут. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 30 апреля, в 1.41 в дежурную часть МЧС сообщили о возгорании в 16-этажном жилом доме на улице Южно-Моравской Советского района. В здании по старинке установлен мусоросборник (в современных чаще всего баки стоят на улице). В нем и загорелся мусор.

Для такого все же локального возгорания силы были брошены достаточно мощные - на место ЧП приехали шесть пожарных машин с 20 специалистами МЧС. Мусор потушили уже в 1.51. На пожаре никто не пострадал.

В МЧС выясняют, кто виноват в возгорании мусора.