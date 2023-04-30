Синоптики сообщили, когда в Воронеже кончатся дожди и холод

Ждать тепла придется до середины следующей недели. Фото: Иван МАКЕЕВ

Нынешние дожди и холод в Воронеже перекочуют и в первые дни мая. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. Задержавшийся циклон не спешит уходить. Солнце может появиться только 2 и 3 мая. А значительно теплеть начнет 3 мая.

В ночь на понедельник, 1 мая, вместо северо-восточного подует западный ветер. Будет пасмурно при +7 градусах. Днем солнце тоже не выглянет. Столбик термометра поднимется до +13.

Во вторник, 2 мая, снова сменится ветер – теперь на северный. При в целом облачной погоде временами сквозь тучи будет проглядывать луна. Похолодает до +5 градусов. Днем сквозь облака будет пробиваться солнце. А вот температуру обещают ту же, что и на Первомай, - +13 градусов.

В ночь на среду, 3 мая, подует уже северо-западный ветер. При переменной облачности столбик термометра опустится до +4. Днем на солнце иногда будут набегать тучи при +16 градусах.

В четверг, 4 мая, ветер сменится на юго-западный, при облачной погоде ночь будет еще прохладной - +7 градусов. А вот день обещает быть хотя и пасмурным, но теплым. Температура поднимется до +17.