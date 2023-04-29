В Воронежской области в 39 раз чаще стали болеть коклюшем

В январе-марте 2023 года в Воронежской области по сравнению с первым кварталом 2022-го выросла заболеваемость по основным видам инфекций, об этом сообщили в Воронежстате.

Заболеваемость коклюшем выросла аж в 39 раз. Кстати, среди заболевших коклюшем почти 99% составили дети до 17 лет. Хотя заболевания можно было бы избежать, если всего лишь вовремя делать соответствующую прививку.

Большой рост заболеваемости наблюдался также по острому вирусному гепатиту Е - в 5 раз, гриппу - в 4 раза, сальмонеллезным инфекциям - в 3,4 раза, острому вирусному гепатиту А - в 3,3 раза, ветрянке - в 2,4 раза, гонококковой инфекции - почти на 85%, туберкулезу - на 54%, болезни, вызванной ВИЧ, - почти на 52%.

В марте по сравнению с февралем в 2,8 раза больше заболевших острым вирусным гепатитом А, на 44,4% - сальмонеллезом, на 42,7% - ветрянкой, на 39,1% - коклюшем, на 32,3% - острыми кишечными инфекциями, на 22,5% - гриппом.