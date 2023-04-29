Под Воронежем родителям погибшего в зоне СВО бойца вручили орден Мужества

фото администрации Новоусманского района

В Новой Усмани вручили орден Мужества родителям погибшего в ходе специальной военной операции Павла Болотова.

- Павел пожертвовал жизнью ради нас всех. Не прятался, когда прислали повестку, поступил как настоящий мужчина. Остался до конца верен Родине. Никаких слов не найти, чтобы утешить горе родителей. Уважаемые Александр Иванович и Татьяна Григорьевна, мы все бесконечно благодарны вам за воспитание такого сына, настоящего героя, - сказал родителям Павла Болотова глава Новоусманского района Дмитрий Маслов.

Павел Болотов родился в поселке Воля, учился в Тресвятской школе, потом в профессиональном училище № 1 Воронежа. Прошел срочную службу, работал плиточником-отделочником. В сентябре 2022 года был призван в рамках частичной мобилизации. Погиб смертью храбрых в конце октября 2022 года в Макеевке. Ему был 31 год. Указом Президента посмертно удостоен ордена Мужества.