Стала известна программа первого международого аниме-фестиваля в Воронеже

Фото из телеграм-канала правительства Воронежской области Фото: Предоставлено

Дирекция международного аниме-фестиваля «МультПрактика» опубликовала официальную программу анимационных фильмов, которые примут участие в конкурсе фестиваля. Это полнометражные, короткометражные анимационные фильмы и мультсериалы, созданные не ранее 1 января 2021 года.

Отборочная комиссия фестиваля изучила более 800 заявок из 78 стран. В итоге в конкурсную программу вошли 99 фильмов из 25 стран. В том числе пять полнометражных мультфильмов, 71 короткометражный анимационный фильм и 23 серии анимационных сериалов.

Победителей определят в десяти номинациях, среди которых Гран-при фестиваля, призы в различных возрастных категориях и призы за лучший полнометражный, короткометражный и сериальный анимационный проект. Также будет и номинация «Лучшая студенческая работа».

Напомним, первый Международный Анимационный Фестиваль пройдет в Воронеже с 19 по 21 мая 2023 года.