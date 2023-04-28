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НовостиОбщество28 апреля 2023 12:42

Чиновники опубликовали график отключения горячей воды в Воронеже на май

Ограничения коснутся всех районов города
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Мэрия Воронежа опубликовала в своем телеграм-канале график отключения горячей воды на май. Это необходимо для проведения промывки, опрессовки и других профилактических мероприятий на сетях отопления в многоквартирных домах.

Сезон отключений кипятка стартует сразу после завершения отопительного сезона и продолжается до осени.

График на май можно найти здесь.

Напоминаем, по закону, период отключения горячей воды не может продолжаться единовременно дольше 14 дней.