В Воронеже железнодорожница перевела мошенникам более 3 млн рублей

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Только за последние сутки в Воронежской области местные жители потеряли более 6 млн рублей, переведя их аферистам. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 28 апреля.

Самой крупной суммы лишилась 37-летняя железнодорожница из столицы Черноземья. Женщина рассказала полицейским о совершенном в отношении нее преступлении. Ей на телефон позвонила незнакомка. Представилась сотрудницей Центробанка и напугала горожанку тем, что на нее якобы хотят оформить кредит

По совету злоумышленницы наша землячка решила его «перекрыть». Взяла кредит, сняла деньги и перевела их на якобы безопасные счета. В общей сложности она потеряла более 3 млн рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.