Умер создатель коллекции животных Воронежского океанариума

Зоолог Вячеслав Буцай ушел на 64-м году жизни, фото Воронежского океанариума

Печальную весть сообщил Воронежский океанариум. 27 апреля ушел из жизни Вячеслав Буцай, главный зоолог учреждения и создатель коллекции животных. Ему было 63 года.

Несмотря на то, что был профессиональным военным, всю жизнь он посвятил познанию мира природы и особенно аквариумистике, которой увлекался с детства. И после увольнения из армии, Вячеслав Иванович посвятил себя изучению животных и стал одним из первых собирать аквариумы с морской водой. Он работал над созданием зооэкзотариума в Ахтырке, занимался реконструкцией экспозиций Киевского зоопарка, стажировался во Франктфурте-на-Майне и Ванкуверском океанариуме (Канада). В 2010-м он начал работать над созданием коллекции Воронежского океанариума.

- Не стало замечательного человека, неравнодушного и увлеченного своим делом, и профессионала высокого уровня. Благодаря упорству и профессионализму Вячеслава Ивановича удалось сформировать уникальную богатую коллекцию животных. Он очень гордился ею и сделал многое для того, чтобы о Воронежском океанариуме узнали не только в Черноземье, но и далеко за его пределами. Благодаря ему Воронежский океанариум первым в России вошел в состав Европейского Союза кураторов аквариумов (EUAC). При Вячеславе Ивановиче океанариум занял первое место в России, восьмое - в Европе и 22-е - в мире в рамках международной премии Travellers' Choice. Вячеслав Иванович навсегда останется примером для всех нас, - написали в некрологе сотрудники океанариума.