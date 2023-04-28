Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 апреля 2023 7:31

В Воронежском биосферном заповеднике открыли для посетителей «Черепахинскую» экотропу

Ее можно посетить на майские праздники
Евгения ФРОЛОВА

Экотропу «Черепахинская» в Воронежском биосферном заповеднике открыли для посетителей. Об этом сообщили в природном комплексе.

У всех желающих есть возможность насладиться красотами Усманского бора и видом цветущих первоцветов. Сотрудники заповедника рассказывают, что если вести себя тихо, то можно увидеть болотных черепах, греющихся на реке на солнышке.

Тропа будет работать со вторника по воскресенье с 9:00 до 18:00. В майские праздники экскурсионные объекты заповедника будут работать все дни без выходных.