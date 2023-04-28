В Воронежском биосферном заповеднике открыли для посетителей «Черепахинскую» экотропу

Экотропу «Черепахинская» в Воронежском биосферном заповеднике открыли для посетителей. Об этом сообщили в природном комплексе.

У всех желающих есть возможность насладиться красотами Усманского бора и видом цветущих первоцветов. Сотрудники заповедника рассказывают, что если вести себя тихо, то можно увидеть болотных черепах, греющихся на реке на солнышке.

Тропа будет работать со вторника по воскресенье с 9:00 до 18:00. В майские праздники экскурсионные объекты заповедника будут работать все дни без выходных.