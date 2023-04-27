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НовостиСпорт27 апреля 2023 17:00

Воронежец Денис Иванов выиграл всероссийский турнир по парусному спорту

Соревнования прошли в Краснодарском крае
Алексей СЕРГУНИН
Фото ЦСП СК Воронежской области.

Фото ЦСП СК Воронежской области.

Второй этап Кубка России и всероссийские соревнования «Весенняя Ривьера» по парусному спорту финишировали в Сочи. В регатах приняли участие 223 спортсмена из 12 регионов, в том числе и из Воронежской области. В результате воспитанник ГБУ ДО ВО «СШОР водных видов спорта» Денис Иванов стал абсолютным чемпионом «Весенней Ривьеры». Тренируется спортсмен под руководством Вадима Бугрова и Максима Лебедева.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежец Николай Уляшев стал вице-чемпионом России по парусному спорту. Соревнования прошли на Клязьминском водохранилище в Московской области.