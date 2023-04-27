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НовостиСпорт27 апреля 2023 10:56

Воронежская спортсменка Юлия Калинина стала второй на всероссийском турнире по гребле на байдарках и каноэ

Турнир проходит в Краснодаре
Алексей СЕРГУНИН
Юлия Калинина (слева). Фото ЦСП СК Воронежской области.

Юлия Калинина (слева). Фото ЦСП СК Воронежской области.

На юниорских всероссийских соревнованиях в Краснодаре еще одну награду выиграла воронежская спортсменка Юлия Калинина. На дистанции 200 метров на байдарке-одиночке воспитанница Елены Черных стала второй. Победила Яна Васильева из Тверской области. Тройку сильнейших замкнула Вита Девятаева из Ростовской области.

Ранее в Краснодаре воронежец Артемий Носиков завоевал золото на дистанции 1000 метров и серебро на 500-метровке в байдарке-одиночке.

Отметим, что всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 19 лет имеют статус отборочных в сборную России.