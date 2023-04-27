Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 апреля 2023 9:25

К 9 мая в Воронежской области восстановят шесть воинских захоронений и мемориалов

А всего в 2023 году выделили средства на восстановление 18 воинских захоронений в 11 районах области
Ярослав ИВАНОВ
фото govvrn.ru

фото govvrn.ru

В Воронежской области за счет регионального бюджета благоустраивают и восстанавливают воинские захоронения. В 2023 году выделили средства на восстановление 18 воинских захоронений в 11 районах области.

В частности, к 9 мая благоустроят шесть воинских захоронений и мемориалов: на хуторе Варваровка и в поселке Опыт в Подгоренском районе, в селе Селявное Лискинского района, в селе Верхнетолучеево Воробьевского района, в селе Марки Каменского района, на хуторе Дядин Богучарского района.

Кроме того, в текущем году восстановят два мемориальных комплекса в Бутурлиновском и Воробьевском районах.