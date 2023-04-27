К 9 мая в Воронежской области восстановят шесть воинских захоронений и мемориалов

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В Воронежской области за счет регионального бюджета благоустраивают и восстанавливают воинские захоронения. В 2023 году выделили средства на восстановление 18 воинских захоронений в 11 районах области.

В частности, к 9 мая благоустроят шесть воинских захоронений и мемориалов: на хуторе Варваровка и в поселке Опыт в Подгоренском районе, в селе Селявное Лискинского района, в селе Верхнетолучеево Воробьевского района, в селе Марки Каменского района, на хуторе Дядин Богучарского района.

Кроме того, в текущем году восстановят два мемориальных комплекса в Бутурлиновском и Воробьевском районах.