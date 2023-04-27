Воронежцам расскажут о море, которое плескалось на месте Дивногорья

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

1 мая в музее-заповеднике «Дивногорье» откроется новая выставка. Проект «Русское море» посвящен отрезку времени от 125 до 86 млн. л. н., когда на территории нынешнего музея-заповедника располагалось неглубокое теплое море. Этот этап соответствует меловому периоду - времени, когда из планктонных организмов формировался мел, слагающий сегодня холмы Дивногорья. Выставку можно будет посмотреть до 30 мая в здании гостиницы музея-заповедника «Дивногорье», 7+

А еще 1 мая в «Дивногорье» пройдет детский квест. Команды пройдут путь по маленькой копии заповедника - детской развлекательно-познавательной игровой площадке «Дивноленд». Участникам предстоит выполнить задания на ловкость, внимательность и смекалку. Во время прохождения заданий ребята узнают об истории Дивногорья и народах, населявших эти территории, а так же познакомятся с флорой и фауной музея-заповедника. Участие бесплатное, 7+