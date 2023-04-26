Воронежцы пожаловались на подтопление дороги под Северным мостом

Страница сообщества "Воронеж VRN" в соцсети "Вконтакте"

Воронежцы пожаловались на постоянную лужу на дороге под Северным мостом в сторону улицы 25 Января. Горожане связали подтопление с недавним дорожным ремонтом.

- В прошлом году сделали ремонт и что-то нарушили, постоянно после дождя проблемы, а из-за такого потока и пробки на Северном, - сообщила жительница города в соцсети.

Мы попросили мэрию прокомментировать ситуацию. В пресс-службе горадминистрации ответили, что реконструкция этого съезда с моста запланирована в рамках масштабных работ по строительству Остужевской развязки. В числе прочего здесь оборудуют и систему водоотведения. Однако точные сроки не назвали.

По мнению дорожников, причина образования лужи кроется в асфальтировании парковки рядом со съездом. Если раньше дождевая и талая вода впитывались в грунт, то теперь стекают прямо на дорогу.