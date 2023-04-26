В Воронеже за проект реставрации здания филармонии заплатят до 5,166 млн рублей

Здание воронежской филармонии. Фото: с сайта Воронежской филармонии.

В Воронеже в региональном департаменте строительной политики объявили конкурс на разработку проекта реставрации здания городской филармонии (площадь Ленина, 11). Дом является объектом культурного наследия регионального значения. В реестре он значится под названием «Кинотеатр «Тауматограф».

Максимальная цена разработки проекта – 5 миллионов 166 тысяч рублей. За эти деньги нужно будет провести комплексные научные исследования, а также инструментальное обследование здания. По техническому заданию, проект должен содержать сведения о инженерно-технических сетях, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, архитектурно-строительные и конструктивные решения. Нужно учитывать, что ремонт должен обойтись максимум в 205 млн рублей. Сдать документацию по проекту нужно до 30 сентября 2023 года.

Заявки на участие в торгах принимают до 16 мая. Подрядчика планируют выбрать 24 мая.

Справка «КП»

Здание электротеатра «Тауматограф», где сейчас располагается филармония, построили в начале XX века. В 1915 году здание значительно расширили за счет сооружения с левой, южной, стороны пристройки в стиле модерн, ставшей центром дома. После реконструкции электротеатр стал называться «Кино». Тогда в нем могли разместиться 286 зрителей.

В 1930 году театр «Кино» стал первым в городе звуковым кинотеатром. Вскоре его переименовали в кинотеатр «Комсомолец». В годы Великой Отечественной войны здание было разрушено. В 1943 году «Комсомолец» восстановили в прежнем виде для временного показа фильмов. После войны в здании проходили спектакли Театра музыкальной комедии. Областная филармония занимает старинный дом с 1961 года.