Школьница из Воронежа стала призером Всероссийской олимпиады по русскому языку

Арина Чурикова с дипломом призера олимпиады. Фото: департамент образования Воронежской области ВКонтакте.

Восьмиклассница гимназии имени Кольцова Арина Чурикова стала призером Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, сообщили в региональном департаменте образования. Достижение весомое, учитывая уровень конкуренции. В финальном этапе Олимпиады, который проходил с 17 по 23 апреля в Екатеринбурге, участвовали более 300 школьников из 72 регионов России.

Программа конкурса включала два этапа. На первом школьники выполняли задания по этимологии, морфологии, истории языка и нормам современного словообразования. Во втором было творческое задание, в котором оценивали лингвистические знания и умения.

Участники олимпиады имели право выбирать задания, разработанные для более старших классов. Арина Чурикова им воспользовалась. Она участвовала в интеллектуальном состязании по программе девятого класса.

Теперь Арина смогут поступить в любой вуз на факультет, связанный с лингвистикой, без вступительных экзаменов.