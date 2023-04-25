Воронежский координационно-методический кабинет принял 186 участников СВО

Фото Светланы Маковеевой Фото: из архива «КП»

Воронежский координационно-методический кабинет по оказанию медпомощи участникам СВО принял уже 186 пациентов. Напомним, он открылся в феврале этого года на базе ВОКБ №1. Пациентов сюда направляют врачи районных поликлиник, работники социальных служб и военкоматов. Также можно обратиться самостоятельно – для этого необходимо предварительно записаться на прием по телефону кол-центра областной больницы — (473) 207-24-00.

- Кабинет работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. Прием ведут два терапевта и психотерапевт в две смены, - рассказали в департаменте здравоохранения области.

В зависимости от результатов осмотра терапевт направляет пациента направляется на консультацию к специалистам «узкого» профиля. Чаще других востребованы консультации невролога, травматолога, нейрохирурга и сурдолога.