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НовостиОбщество25 апреля 2023 10:56

Уже 201 воронежец пострадал от укуса клеща

От кровососов обработали больше 425 га парков и скверов
Ирина КАЗАНИНА
Клещи нападают на людей даже в городе

Клещи нападают на людей даже в городе

Фото: из архива «КП»

На 24 апреля в Воронежской области, согласно данным регионального управления Роспотребнадзора, от укусов клещей пострадал 201 человек. Врачи рассказали, что иксодовые клещи являются переносчиками клещевых боррелиозов, туляремии, гранулоцитарного анаплазмоза человека, моноцитарного эрлихиоза человека и лихорадки КУ.

Для предупреждения распространения этих инфекций управление Роспотребнадзора организовало обработки территории мест массового отдыха горожан от клещей (акарицидные обработки). Затем для определения эффективности обработок проводится энтомологическое обследование территорий.

Так, на 24 апреля обработаны территории в местах массового пребывания и отдыха людей на площади 425,42 га. При последующем энтомологическом обследовании территорий клещи не обнаружены.