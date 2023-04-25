В облздраве прокомментировали инцидент с переломом позвоночника в воронежском детском саду № 117

Началось все с того, что 13 марта этого года в медкабинет детского сада обратился инструктор по физкультуре с 6-летним воспитанником.

- По его словам и словам ребенка, мальчик не падал, но почувствовал боль в спине, когда потянулся за мячом. На осмотре врача, а также в течение дня, ребенок не жаловался на плохое самочувствие и был активен, его движения были сохранены в полном объеме, - заверили «КП» в облздраве.

По результатам осмотра и сборки анамнеза врач установил, что падения и, как следствие, перелома не было. Результаты осмотра педиатра внесены в медицинскую карту ребенка для образовательных учреждений и журнал регистрации амбулаторных больных. Родителям мальчика было рекомендовано обратиться к врачу-хирургу при возникновении жалоб. Следующие два дня ребенок посещал детский сад, где принимал активное участие в играх и жалоб не предъявлял.

Но с 17.03 детский сад ребенок не посещает. Мама в телефонном разговоре сообщила, что у мальчика компрессионный перелом, он получает лечение амбулаторно. Насколько это правда, неизвестно. Ни в детскую поликлинику №4, ни в травмпункт ОДКБ №2 в указанный период семья не обращалась.

- Поэтому данных о его состоянии у нас нет. Возможно, семья водит ребенка в другую детскую поликлинику, но такой информацией мы не обладаем, - пояснили в облздраве.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежские следователи возбудили уголовное дело по результатам доследственной проверки этого случая.