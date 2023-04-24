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НовостиОбщество24 апреля 2023 15:21

Для жителей воронежских микрорайонов Боровое, Сомово, Репное сделают два съезда на трассе «Дон»

Это позволит им значительно сократить дорогу до центра столицы Черноземья
Олег КУЗНЕЦОВ
Строить съезды начнут уже 10 мая.

Строить съезды начнут уже 10 мая.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В районе 508 километра трассы «Дон» появятся два новых съезда. Об этом сообщили в проектном институте «Гипрокоммундортранс», где разработали документацию.

Съезды призваны обеспечить сокращение пути жителей микрорайонов Боровое, Сомово и Репное до центра Воронежа через окружную дорогу, являющуюся частью трассы «Дон». А грузовики смогут ездить по кратчайшему пути с территории складов промышленных предприятий в районе Ленинского проспекта, улиц Землячки и Витрука на окружную автодорогу

На съездах появятся переходно-скоростные полосы для правоповоротного движения. Также там установят новые фонари, барьерное ограждение, дорожную разметку и знаки.

Строительством съездов займется компания «СМУ-90». За работы ей заплатят 108,2 млн рублей. Стартовать строительство должно 10 мая, а завершиться – уже 8 ноября 2023 года.

Напомним, той же компании предстоит сделать первый участок дублера Московского проспекта. С этой задачей нужно будет справиться до конца 2024 года.