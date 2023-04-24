Для жителей воронежских микрорайонов Боровое, Сомово, Репное сделают два съезда на трассе «Дон»

Строить съезды начнут уже 10 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В районе 508 километра трассы «Дон» появятся два новых съезда. Об этом сообщили в проектном институте «Гипрокоммундортранс», где разработали документацию.

Съезды призваны обеспечить сокращение пути жителей микрорайонов Боровое, Сомово и Репное до центра Воронежа через окружную дорогу, являющуюся частью трассы «Дон». А грузовики смогут ездить по кратчайшему пути с территории складов промышленных предприятий в районе Ленинского проспекта, улиц Землячки и Витрука на окружную автодорогу

На съездах появятся переходно-скоростные полосы для правоповоротного движения. Также там установят новые фонари, барьерное ограждение, дорожную разметку и знаки.

Строительством съездов займется компания «СМУ-90». За работы ей заплатят 108,2 млн рублей. Стартовать строительство должно 10 мая, а завершиться – уже 8 ноября 2023 года.

Напомним, той же компании предстоит сделать первый участок дублера Московского проспекта. С этой задачей нужно будет справиться до конца 2024 года.